MONTE DI PROCIDA – Tris in Campania con il 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 9 gennaio, come riporta Agipronews, sono stati vinti complessivamente 25.500 euro, grazie a due 3 da 9mila euro ciascuno centrati a Salerno e a un 6 Oro da 7.500 euro centrato a Monte di Procida, in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 97,4 milioni da inizio anno.