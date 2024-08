Terrore in strada a Licola, donna minacciata con una pistola e rapinata

LICOLA – Minacciata con una pistola e rapinata in pieno giorno. Succede a Licola, precisamente in via Vicinale fra Giambattista. Sono le 10:30 del mattino di martedì quando una donna, appena salita a bordo della sua auto, viene avvicinata da un furgone. Sul camioncino due donne, un uomo e un bambino di nazionalità rom. «Stavo portando l’auto dal meccanico quando a un tratto un furgone si è accostato alla mia macchina. Nel giro di pochi secondi mi sono trovata una pistola puntata contro. Ho consegnato loro il portafogli: all’interno c’erano soldi e patente», racconta sconvolta la signora Rosaria G. che ha sporto denuncia ai carabinieri.

“SERVONO CONTROLLI” – Il danno economico ammonta a circa 100 euro, ma la paura è stata tanta. «Ero terrorizzata. Sono rimasta completamente bloccata alla vista della banda dei ladri. Credo che siano necessari più controlli in zona. Qui non ci sentiamo sicuri né di giorno, né di notte», incalza la signora Rosaria che reclama un maggiore presidio del territorio per prevenire gli episodi di microcriminalità avvenuti di recente in determinate zone della città.

(Foto dal web)