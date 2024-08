POZZUOLI – Non ce l’ha fatta la donna di 52 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina di via Vigna, a Pozzuoli. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto domenica mattina. Le sue condizioni sono apparse infatti sin dall’inizio critiche ai medici dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. La salma sarà trasportata nelle prossime ore in Francia per la sepoltura.