Terremoto: tutte le scuole di Pozzuoli resteranno chiuse anche domani

POZZUOLI – Resteranno chiuse anche domani le scuole a Pozzuoli. L’ordinanza di riapertura, che sarà firmata in serata dal sindaco Gigi Manzoni, entrerà in vigore a partire da venerdì mattina. Pertanto, domani (giovedì 23 maggio) le lezioni saranno sospese i tutti gli istituti di ogni ordine e grado della città. La decisione è arrivata in seguito ai sopralluoghi effettuati da vigili del fuoco, protezione civile e dai tecnici del comune di Pozzuoli e di città metropolitana.

LA DAD – L’ordinanza non interesserà invece cinque istituti scolastici: si tratta della scuola media Giacinto Diano, il plesso Montenuovo e gli istituti superiori Virgilio, Pareto e Tassinari dove sono emerse delle criticità – non dal punto di vista strutturale – che richiederanno ulteriori interventi di manutenzione che potrebbero far slittare la riapertura direttamente a settembre, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico. Per portare a termine l’anno scolastico in corso, invece, si andrà verso l’attivazione della DAD. Infine, nei giorni in cui sono previsti gli esami o particolari situazioni che richiedono la presenza in classe, si opterà per una riapertura parziale degli edifici.