POZZUOLI/ Protestano gli sfollati: blocco stradale a via Napoli

POZZUOLI – In questi minuti è in corso a via Napoli una protesta da parte dei residenti che chiedono l’installazione di ulteriori tende dove poter trovare riparo. Diverse decine di persone poco dopo le 19 ha quindi posizionato alcune sedie lungo la strada bloccando il passaggio delle auto in entrambi i sensi di marcia. La situazione nella zona residenziale a ridosso del lungomare Sandro Pertini è simile a quella che si sta vivendo nel centro storico e alla Solfatara che risultano essere le aree maggiormente colpite dal forte sisma di lunedì scorso.