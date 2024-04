Terremoto nell’area flegrea, prima esercitazione anche a Napoli

NAPOLI – Non sono stati segnalati danni in seguito alle 92 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3,7, registrate ieri mattina intorno alle 9,45 con epicentro nell’area flegrea ed avvertite anche in molti quartieri di Napoli. Intanto proseguono le attività programmate dal tavolo tecnico nell’ambito del Piano speditivo di emergenza per l’area dei Campi Flegrei. Per il prossimo 22 aprile è prevista anche a Napoli la prima esercitazione che vedrà in una scuola prototipo la simulazione dello scenario del basso impatto delle scosse di terremoti. Dallo scorso 25 marzo è partita, invece, la prima ricognizione sugli edifici privati siti nelle aree dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli maggiormente interessate dal bradisismo, per individuare le zone più vulnerabili.