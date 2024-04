“Combattere e vincere”: esce oggi il nuovo libro che racconta l’autismo

CAIVANO – Esce oggi in tutte le librerie “Combattere e vincere” di Marika Arca, in collaborazione con Federica Migliaccio, edito da LFA Publisher. “Questa è una storia, di cui vi raccontiamo solo una parte – perché, il resto, è ancora tutto da scrivere – che narra di come tutto possa cambiare, all’improvviso, di quanto sia importante avere una rete per non cadere, di quanto siano fondamentali le figure che trattano le neurodiversità e di quanto, le stesse, possano essere di supporto. Una storia il cui motivo conduttore è: combattere, e vincere. Combattere gli sguardi della gente, combattere i cattivi pensieri, combattere per alzarsi dal letto per combattere tutto il resto della giornata. Vincere le piccole grandi sfide di ogni giorno, vincere lo sconforto, vincere la battaglia per l’autonomia, vincere per riprendere in mano la propria vita, vincere perché è questo che fanno le famiglie, sempre, fino all’ultimo battito”. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto ad associazioni e ad attività in favore dell’inclusione. L’autrice Marika Arca è la mamma del bambino protagonista, affetto da autismo.