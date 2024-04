Terremoto, controlli speditivi anche a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Paura ieri per gli abitanti dei comuni dell’area flegrea. Lo sciame sismico, che ha contato oltre 90 scosse, si è fatto sentire anche a Napoli, soprattutto ai piani alti dei palazzi della zona collinare così come sul lungomare e nella zona di Chiaia. Tutti gli eventi sono stati localizzati nell’area a ridosso del cratere della Solfatara, a Pozzuoli, ma anche a Monte di Procida la polizia municipale e il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune hanno avviato controlli speditivi per monitorare il territorio, con particolare attenzione alle strutture pubbliche ed alla locale viabilità. Dai sopralluoghi non sono emerse criticità. Dal Municipio fanno intanto sapere che l’amministrazione comunale continuerà, come di consueto, a mantenere costanti contatti con le strutture regionali della Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per seguire l’evoluzione dell’evento.