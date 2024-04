Scosse a Pozzuoli, il vulcanologo De Natale: «Le magnitudo possono arrivare anche a livello 5»

POZZUOLI – Non è escluso che si possano registrare anche terremoti di maggiore intensità nell’area dei Campi Flegrei. A dirlo è Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca Ingv, che in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno ha affermato: «Le magnitudo possono arrivare anche a livello di 5 o poco più». Un terremoto di magnitudo 5.0 – spiega il professore De Natale – ha un’energia circa 33 volte maggiore del terremoto di magnitudo 4.0 avvenuto il 2 ottobre 2023. Quello di ieri è stato uno tra gli sciami sismici più energici in termini di numero di scosse. Registrato in mattinata a partire dalle 9.35, ha contato 92 eventi di varia intensità in un lasso di tempo ridotto e ha avuto il picco nella scossa registrata alle 9.44 (di magnitudo 3.7) seguita alle 9.46 da un altro fenomeno di intensità inferiore (3.1). Epicentro localizzato nell’area della Solfatara, con scosse di lieve intensità registrate anche nel pomeriggio.