Terremoto, montate le tende a Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – In questi minuti si sta ultimando il montaggio delle tende a Piazza a Mare, Parcheggio C9 in Via Vecchia delle Vigne e a Largo Palazzine che, insieme al Pala Trincone di Monterusciello, rappresentano i quattro punti di accoglienza per la popolazione. Al lavoro ci sono i volontari della Protezione Civile giunti anche dagli altri comuni della provincia di Napoli e i militari dell’esercito. Le quattro aree sono sorvegliate dagli agenti della polizia municipale, da carabinieri e polizia di stato. Numerosi puteolani hanno lasciato la città in seguito al forte sciame sismico registrato nella serata di lunedì, mentre in tanti attualmente si trovano in strada dove trascorreranno la notte.

