Sciame da 49 terremoti: alle 20.10 a Pozzuoli la scossa più forte di sempre

POZZUOLI – Quella delle 20:10 è stata la scossa più forte degli ultimi 40 anni. Pari a magnitudo 4.4 con epicentro zona Vulcano Solfatara alla profondità di 2.6 km, era stata preceduta da una di 3.5 registrata alle 19,50 e avvenuta in zona Via Cupa Cigliano alla profondità di 2.8 km. Seguite poi da altre scosse, di cui una di magnitudo 3.9 alle 21:46 a cui a sua volta ne è seguita un’altra di 3.1 alle 21:55. In totale sono finora quarantanove i terremoti che rientrano in uno sciame sismico iniziato alle 19:51 e che attualmente è ancora in corso.