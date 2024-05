De Luca a Pozzuoli predica calma «Non ci sono particolari preoccupazioni» Controlli in due RSA per anziani

POZZUOLI – «L’organizzazione è pienamente in campo. Il sindaco ha mobilitato la protezione civile. Sinceramente non abbiamo motivi di particolare drammatizzazione. Sono venuto soprattutto per controllare la parte sanitaria ma non abbiamo emergenza. Domani mattina si faranno verifiche nelle due case per anziani che si trovano vicino alla Solfatara. Siamo qui per dirvi che siamo vicini» ha detto il governatore Vincenzo De Luca giunto poco dopo la mezzanotte a Pozzuoli insieme al capo della protezione civile regionale Italo Giulivo e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni «Per quello che gli esperti ci hanno detto oggi non abbiamo motivi di particolare preoccupazione. Siamo qui peer darvi serenità e per fare ciò che umanamente è possibile. Ne usciremo insieme da questa situazione che monitoriamo di ora in ora». De Luca ha poi annunciato interventi di dragaggio nel porto di Pozzuoli «Lì dobbiamo intervenire con una somma urgenza perché è necessario effettuare un intervento di dragaggio per mettere in sicurezza il porto e permettere il normale traffico marino».

IL VERTICE – Nella notte De Luca è rimasto a Pozzuoli dove si è recato al comune insieme al sindaco Gigi Manzoni «E’ difficile, lo comprendo. Non è facile, abbiamo alcune famiglie che sono state sgomberate per motivi precauzionali, credetemi siamo tutti qui lavorando per seguire la situazione senza sottovalutare nulla. – ha detto Manzoni – Protezione Civile, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco sono tutti in campo per strada, sono qui a Pozzuoli per voi, fermateli, chiedete qualsiasi assistenza. Sono state allestite aree di accoglienza. Con me c’è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore della Protezione Civile Regionale Italo Giulivo.»

*foto di Fabrizio Di Matteo