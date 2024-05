Sciame sismico in corso, oltre 130 terremoti nell’area dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Notte di paura e ansia nei Campi Flegrei dove è in corso una sequenza di eventi sismici a partire dalle 19.51 di ieri. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato in via preliminare 136 terremoti . L’evento di magnitudo 4.4 è stato il più energetico tra quelli registrati dall’inizio dell’attuale crisi bradisismica iniziata nel 2005. L’epicentro è stato localizzato all’interno della Solfatara ad una profondità di 2.6 km. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fa sapere in una nota che non si registra allo stato attuale un aumento della velocità di sollevamento che attualmente è di 2 centimetri al mese. Sempre allo stato attuale, non si registrano variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all’andamento precedente. «Durante la crisi bradisismica del 1982-84 il sollevamento del suolo raggiunse i 9 centimetri al mese, e si superarono anche 1300 eventi sismici al mese. Attualmente, invece, nell’ultimo mese sono stati registrati circa 450 eventi – spiega l’INGV – I parametri geochimici misurati con le stazioni in continuo (temperatura e flussi di anidride carbonica) non mostrano variazioni significative rispetto agli andamenti degli ultimi mesi, se non il ben noto incremento di temperatura e pressione che caratterizza il sistema idrotermale».