Terremoto a Pozzuoli: vigili del fuoco, sindaco e tecnici al Rione Carmine per una crepa in un palazzo

POZZUOLI – Sono in corso in queste ore i controlli sul territorio di Pozzuoli. Tecnici, vigili del fuoco e sindaco in questi minuti sono al Rione Carmine per una segnalazione di una possibile crepa createadi su un palazzo in seguito alla scossa di questa notte. Il primo cittadino, Luigi Manzoni, chiede infatti alla comunità locale di chiamare i numeri della Protezione Civile e della polizia municipale per qualunque evenienza.