CAMPI FLEGREI/ Terremoto, tecnici Anas al lavoro: verifiche su strade e ponti

POZZUOLI – Dopo la scossa di questa notte, la più forte degli ultimi tempi (magnitudo 4.2), Anas ha avviato le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici Anas, specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti, hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater “Domitiana” e 686 “di Quarto”. Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione è regolare su entrambe le arterie. Al momento della scossa – fa sapere Ferrovie dello Stato – nessun convoglio era in movimento sulla tratta interessata dal sisma. Il terremoto di magnitudo 4.2 è stato avvertito in un’area ampia, con segnalazioni anche da Roma e Potenza. Lo indica il servizio ‘Haisentitoil terremoto?’, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.