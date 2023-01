Terremoto a Pozzuoli, una scossa sveglia la città

POZZUOLI – Trema ancora la terra nei Campi Flegrei. Una scossa ha tirato giù dal letto i residenti della zona alta della città di Pozzuoli. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato, infatti, al vulcano Campi Flegrei, alle 5.25 del mattino, un evento tellurico di magnitudo preliminare 0.9 con profondità 2,7 chilometri. L’epicentro è stato localizzato tra via San Gennaro ad Agnano e Bagnoli. Nonostante la bassa intensità del terremoto, si rincorrono le segnalazioni sui social. Sono in tanti a scrivere di aver avvertito la scossa questa mattina. Spavento soprattutto per chi vive ai piani alti, dove qualche letto ha sobbalzato e qualche lampadario ondeggiato. «A Bagnoli si è sentita abbastanza forte da svegliarci», confida qualcuno via social.

IL BOLLETTINO – Nella settimana dal 9 al 15 gennaio nell’area dei Campi Flegrei sono stati localizzati 26 terremoti. L’Osservatorio Vesuviano fa inoltre sapere nel suo bollettino settimanale che durante il mese di dicembre si è registrata una riduzione della velocità di deformazione del suolo, mentre dagli inizi di gennaio 2023 è ripreso il trend in sollevamento. Il reale andamento potrà essere valutato con i dati delle prossime settimane.