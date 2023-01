POZZUOLI/ Vandalizzata la biglietteria del Tempio di Serapide

POZZUOLI – Atto vandalico, nella notte tra sabato e domenica, alla biglietteria/info point del Tempio di Serapide. Ignoti hanno lanciato un sasso per infrangere il vetro della porta dell’infopoint di Pozzuoli. Ieri il monumento è rimasto chiuso al pubblico.

LA CONDANNA – A condannare l’episodio ci ha pensato il consigliere comunale di opposizione, Vincenzo Figliolia: «La scorsa notte l’infopoint del nostro amato Macellum-Tempio di Serapide è stato oggetto di un vile atto vandalico. Un episodio gravissimo in seguito al quale si è resa necessaria la chiusura del sito, cuore pulsante della nostra Pozzuoli, per un giorno». «Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza all’ATI Macellum – continua l’ex sindaco – Gesti del genere causano un danno non soltanto a quanti sono direttamente impegnati sul territorio per far conoscere il nostro patrimonio archeologico, ma all’intera cittadinanza puteolana».