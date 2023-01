Sos da Monterusciello: «I palazzi cadono a pezzi, abbiamo muffa e infiltrazioni d’acqua in casa»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Egregio direttore, mi presento sono Luigi Gallipari, vorrei segnalarle la situazione di molti appartamenti del lotto 14 a Monterusciello. Dopo queste giornate di pioggia , le mura delle nostre case sono piene di infiltrazioni d’acqua con creazione di muffa. Abbiamo segnalato tante volte il problema, abbiamo fatto lavori a spese nostre, ma il problema persiste. È inaccettabile vivere in questi palazzi, ci vuole manutenzione!! Stanno davvero cadendo a pezzi. Spero si possa far qualcosa per sollevare seriamente il problema».