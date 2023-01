CALCIO/ Grieco gladiatore trascina la Puteolana: prima vittoria e campionato riaperto

POZZUOLI – “Sono queste le partite da vincere” e la Puteolana stavolta ha mantenuto le aspettative o per meglio dire le speranze dei sostenitori. I granata hanno calato il poker battendo per 4-1 il Molfetta tra le mure amiche dello stadio Domenico Conte, sfatando così il tabù vittorie che ancora mancavano in campionato. La partita può riassumersi nei volti grintosi di Guarracino, Trezza e Grieco che stendono i pugliesi con una prova superlativa riaccendendo come per incanto gli animi di uno stadio spento e sfiduciato. Incredibile come il silenzio funereo del Conte che ha accolto i giocatori con distanza e freddezza quasi a preannunciare l’ennesima disfatta, possa in un attimo diventare quella cornice festante in grado di celebrare il calcio puteolano così come dovrebbe essere. Undici giocatori hanno letteralmente lottato per il risultato arrivando a sopperire carenze tecniche evidenti in una partita assai più difficile rispetto alle previsioni. D’altra parte il Molfetta si è rivelata squadra arcigna e compatta anch’essa alla ricerca di preziosi punti salvezza. Un match combattuto e povero di occasioni da una parte e dall’altra.

IL COPIONE – Partita ferma a centrocampo si sblocca soltanto alla mezz’ora con un capolavoro di Vivacqua. L’attaccante pugliese raccoglie un rimpallo su una disattenzione puteolana e in rovesciata sigla lo 0-1 portando in vantaggio gli ospiti. Una marcatura pregevole che vale da sola il prezzo del biglietto. I granata vedono i fantasmi di una nuova sconfitta maturata a seguito di un episodio tutto sommato evitabile, ma trovano le energie mentali per una giusta reazione ed il pareggio dopo pochi minuti con Guarracino su calcio di rigore.

LA RIMONTA – Nella ripresa partita subito in salita per i granata: Calvanese si becca il secondo giallo e l’arbitro lo manda anzitempo negli spogliatoi. Il Molfetta inizia a prendere campo e fiducia costringendo la Puteolana a difendere la propria trequarti ma senza impensierirla più di tanto. Sull’altro fronte Il neo entrato Trezza per i granata sembra dare brio e vivacità al gioco puteolano oltre che spalleggiare uno sfinito Guarracino che in pratica sosteneva da solo il reparto offensivo. Partita in fase di stallo, ma la svolta arriva all’80’ . L’arbitro ravvisa fallo in area di rigore ai danni di Grieco. Dagli undici metri si presenta nuovamente Guarracino che con freddezza batte Carpino, fa 2-1 ed esplodere letteralmente lo stadio. Nell’occasione scatta anche il secondo giallo per Lobjanize che ristabilisce i conti in campo dal punto di vista numerico. I granata spinti dall’entusiasmo hanno evidentemente una marcia in più e firmano il 3-1 con una straordinaria giocata di Trezza che di destro piazza sull’angolo lontano. Poi tocca al puteolano Grieco siglare il poker che chiude definitivamente l’incontro. Davvero meritato e da sottolineare il goal del numero 7 puteolano. Una vittoria che rilancia le ambizioni granata, con i playout distanti 5 punti.

Tabellino:

PUTEOLANA: Lamberti, D’Ascia, Avella, Grieco, Guarracino (89’ Caliendo), Cappa (52’ Catinali), Calvanese, Magnavita, D’Ancora, Romeo (52’ Trezza), Raucci (63’ Escobar). All.: Marra

MOLFETTA: Crispino, Lobjanidze, Longo, Lafrange, Zagaria (56’ Avantaggiato), Farucci, Stasi, Tarcinale, Martino (79’ Coratella), Fucci, Vivacqua. All.: Bitetto

Marcatori: 40’ Guarracino, 80’ Guarracino, 82’ Trezza, 90’ Grieco – 30’ Vivacqua

Ammonizioni: Cacciuottolo, Trezza – Tarcinale

Espulsioni: Calvanese – Lobjanidze