Terminato sciame sismico a Pozzuoli: quindici scosse, la più forte di magnitudo 2.8

POZZUOLI – Quindici scosse, la più forte di magnitudo 2.8 seguita dopo pochi secondi da una di forza pari a 2.5. E’ il bilancio dello sciame sismico che ha colpito la città di Pozzuoli nelle ultime dodici ore. I dati sono stati forniti questa mattina dall’Osservatorio Vesuviano che ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 23:12 di ieri sera e costituito in via preliminare da 15 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (15 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.8 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei. Le scosse di maggiore rilevanza sono state tre: 2.8, 2.5 e 2.0 registrate nel giro di un’ora a partire dalle 23:12 di ieri. L’epicentro del fenomeno di forza maggiore è stato rilevato nella zona di via Campana ad una profondità di 2.9 chilometri.