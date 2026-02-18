POZZUOLI/ Operai in strada all’ora di punta per le strisce pedonali: traffico e disagi ad Arco Felice

POZZUOLI – Operai in strada ad Arco Felice per installare le strisce pedonali rialzate. Niente di male, se non fosse che i lavori sono stati eseguiti in orario di punta, in piena mattinata. Ed è così che innumerevoli sono stati i disagi per la circolazione di mezzi, auto e bus che hanno dovuto fare i conti con i “lavori in corso” lungo via Miliscola, importante e trafficatissima strada che collega Arco Felice con Lucrino. “Fare le strisce pedonali rialzate ad Arco Felice alle ore 12.00 é veramente qualcosa di assurdo. Ma chi programma questi lavori?” si è chiesto un automobilista rimasto intrappolato nel traffico.