Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza: a Bacoli successo per l’evento “Costruiamo il Futuro con le STEM”

BACOLI – In occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, lo scorso 11 febbraio, si è tenuto nello splendido scenario del parco Borbonico del Fusaro l’evento “Scienza, Storie e Futuro Sostenibile-Costruiamo il Futuro con le STEM”. Organizzato dalla “Consulta delle Pari Opportunità” del Comune di Bacoli e “I.C. 1° Paolo di Tarso”, l’evento ha rappresentato un momento di riflessione, ispirazione e confronto tra scienziate e studenti della scuola secondaria di primo grado “I.C. 1° Paolo di Tarso” e del “Liceo Lucio Anneo Seneca” di Bacoli. L’appuntamento rientra in un progetto più esteso, un corso extracurricolare di 20 ore, realizzato dalle componenti della Consulta delle Pari Opportunità di Bacoli, Ida Romano e Carmela Petillo, nato con l’obiettivo di promuovere le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra le giovani e i giovani, attraverso laboratori e attività pratiche. Diverse scienziate e divulgatrici del CNR e dell’Università hanno condiviso con entusiasmo le loro esperienze professionali. Tra queste, Paola Di Donato, Università partenopee di Napoli; Ilaria Finore(CNR); Pasqualina Morzillo, referente WWF scuole; Mirella Orsi, giornalista scientifica e Gabriella Santagata (CNR).

IL PROGETTO – La giornata si è conclusa con la presentazione e la premiazione delle studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado per il progetto “Costruiamo un quartiere Ecosostenibile”. Dalla Consulta delle Pari Opportunità spiegano,” attraverso esempi concreti di donne di successo e attività coinvolgenti, si è voluto rafforzare il messaggio che il talento e la passione non hanno genere e che l’ispirazione e l’educazione sono strumenti potenti per costruire un domani più equo e innovativo”. Concludendo,” questo evento, rappresenta per Bacoli e per tutti i campi flegrei, un punto di partenza importante per costruire future iniziative di educazione e divulgazione volti a smontare stereotipi e a incoraggiare le giovani a intraprendere le discipline scientifiche. Vogliamo ringraziare il DS Francesco Gentile dell’I.C. 1° Paolo di Tarso, la DS Maria Palma del Liceo “Lucio Anneo Seneca”, tutte le scienziate, gli studenti e i docenti coinvolti, che hanno reso questa giornata un momento indimenticabile”