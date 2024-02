Teleclubitalia Awards 2024, personaggi dell’anno don Patriciello e Cristina Russo: tutti i vincitori

NAPOLI – Sono Don Maurizio Patriciello e la ricercatrice Cristina Russo i personaggi dell’anno della nona edizione dei Teleclubitalia Awads 2024 – Premio la Mela D’Oro. La premiazione per le quattro categorie scelte dalla redazione – frutto di un voto combinato tra giuria tecnica e preferenze social – è avvenuta nella cornice del teatro Lendi a Sant’Arpino. Momenti di commozione e applausi per la consegna del premio alla memoria a Giulia e Thiago Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo incinta di 7 mesi uccisa a Senago, nel milanese. Davanti a una sala piena e a un parterre composto da illustri personalità politiche e religiose, tra cui il sindaco di Napoli e della città Maetropolitana Gaetano Manfredi, il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, i sindaci Marco Antonio del Prete, Raffaele De Leonardis, Nicola Pirozzi, Giacomo Pirozzi, Raffaele Bene, Antonio Pannone, Giuseppe Bencivenga, Michele Emiliano, i consiglieri metropolitani Luciano Borrelli e Marianna Salierno, il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, il senatore Luigi Nave, i deputati Francesco Emilio Borrelli e Lello Topo, il vescovo di Aversa Angelo Spinillo e don Angelo Parisi, la nona edizione dei Teleclubitalia Awards si è contraddistinta rispetto agli precedenti per caratteristiche uniche che hanno arricchito l’evento, rendendolo memorabile.

I VINCITORI – A condurre la premiazione sul palco del teatro Lendi il giornalista e cantautore Francesco Mennillo e la showgirl Fabiola Cimminella. Ospiti della serata a intrattenere il pubblico Dario Sansone e Massimo Masiello. Vincono “ex aequo” il premio “personaggio dell’anno” don Maurizio Patriciello per la sua lotta alla camorra e alla criminalità in un quartiere difficile come il Parco Verde di Caivano, e la ricercatrice giuglianese Cristina Russo per le sue brillanti ricerche sul tumore al seno. All’associazione Age Area Nord, invece, è stato assegnato il premio “mondo del sociale” per le loro iniziative a sostegno dei minori e dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali dell’hinterland. Il piccolo Felice, invece, diventato un autentico meme sui social in occasione dell’ultime festività natalizie, si è aggiudicato il premio “mondo social”. Triplo ex aequo, infine, per Kimbo, Marican e Felice Granisso Tea Teak che ricevono il premio per la categoria “mondo del lavoro”. Il Premio “speciale Napoli” è stato conferito ad Aurelio De Laurentiis, in riconoscimento della sua eccezionale leadership che ha portato la squadra azzurra alla conquista del terzo scudetto, un traguardo raggiunto dopo un’attesa di oltre 30 anni. Il direttore di Teleclubitalia:

IL DIRETTORE – “Territorio resiliente. Esempio i vincitori, figli di questa terra”. Nel corso della premiazione è intervenuto il direttore di Teleclubitalia, Giovanni Francesco Russo, che ha evidenziato la straordinaria resilienza di un territorio, quello dell’hinterland napoletano, che, pur fronteggiando numerose sfide, non cessa di dimostrare forza e determinazione nel coltivare e valorizzare i propri talenti. “La resistenza è anche quella di don Patriciello, che combatte tutti i giorni nel Parco Verde di Caivano, ma è anche quella della ricercatrice Cristina Russo, che studia a Londra per combattere il tumore al seno. Resistenza è quella di Felice che, sebbene così piccolo, ci invita a sognare. È quella di Age Area Nord che continua a regalare sorrisi nei luoghi del dolore. Resistenza è anche quella dei vincitori della categoria mondo del lavoro (Kimbo, Marican Holding e Felice Granisso di Teatek Group, ndr) che ogni giorno tolgono manovalanza alla criminalità organizzata e che continuano a operare nel nostro territorio”, ha dichiarato il direttore di Teleclubitalia.

PER GIULIA E THIAGO – Premio alla memoria: applausi per Giulia Tramontano. Il premio speciale alla memoria è stato riservato a Giulia Tramontano e a Thiago, la 29enne di Sant’Antimo e il bimbo che portava in grembo barbaramente uccisi il 27 maggio 2023 a Senago per mano di Alessandro Impagnatiello. La storia di Giulia e di Thiago ha commosso un’intera nazione mobilitando anche la città di Sant’Antimo contro la violenza sulle donne in una manifestazione che ha raccolto lo scorso giugno migliaia di persone in strada. A ritirare il premio alla memoria dei Teleclubitalia Awards la mamma di Giulia, accompagnata dal suo legale.