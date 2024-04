Task force di carabinieri e polizia nell’area flegrea: sequestri e denunce

AREA FLEGREA – Nella mattinata di sabati, circa 70 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni in zona flegrea (Fuorigrotta e Bagnoli), dando continuità ai servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’attività ha consentito di identificare diversi soggetti, di cui uno denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nel corso del servizio, gli operatori hanno sequestrato una pistola revolver a salve priva di tappo rosso e circa 2 kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato. L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, dei Commissariati Bagnoli e San Paolo, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle UOPI, dei Cinofili e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo; inoltre la Guardia di Finanza con la componente ATPI del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, delle unità cinofile, del NOM di Napoli e delle Compagnie di Capodichino e Pozzuoli. Durante l’attività in questione è stato presente anche personale dei Vigili del Fuoco per la rimozione degli ostacoli fissi.