Giro di vite contro i parcheggiatori abusivi: uno arrestato e 5 denunciati dai carabinieri

BAGNOLI – Controlli questa notte per i carabinieri della compagnia Napoli-Bagnoli che insieme ai militari del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle zone della movida partenopea tra Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. A finire in manette Francesco Annunziata, 64enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato a via Marco Aurelio nonostante avesse l’obbligo di rimanere in casa perché sottoposto alla detenzione domiciliare. Sono 5, invece, i parcheggiatori abusivi denunciati. Nella lente dei controlli anche il rispetto del codice della strada con 15 sanzioni per un totale di 7mila euro e 4 scooter sequestrati. Diversi i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati con modiche quantità di droga.