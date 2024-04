CALCIO/ La Puteolana batte il Rione Terra con un secco 3-1

POZZUOLI – Vittoria per la Puteolana 1902 che batte 3-1 il Rione Terra allo stadio Domenico Conte di Arco Felice. Nel primo tempo subito in avanti i granata con Sanguineti che prova a farsi vedere, la conclusione non inquadra però lo specchio della porta. Il gol però arriva al 26′, con Sanguineti che riesce a sfondare la difesa avversaria facendo 1-0. Passa poco ed ecco la seconda marcatura, Laringe se ne va in velocità riuscendo a seminare il panico tra i difensori avversari, e serve il pallone giusto ad Alvino che segna il 2-0. Nella ripresa il Rione Terra entra in campo con il piglio giusto e dopo appena 60 secondi di gioco c’è il 2-1 firmato da Salazaro. La Puteolana da qui in poi pensa a gestire e non si registrano grandi occasioni, né da una parte né dall’altra. Nel finale timbra il cartellino anche Battaglia di testa per il 3-1 finale, su sviluppi di calcio d’angolo.

Puteolana: Pirone, Calone, Rosolino, Severino, Puzone (73′ Battaglia), Pontillo (89′ Marchese), Guglielmo, Cigliano (64′ Catinali), Laringe, Alvino (84′ Palumbo), Sanguineti (68′ Cappa). All.: Turco

Rione Terra: Casolare, Savarise, Barletta, Esposito, Capogrosso, Cacciuottolo (85′ Liardi), Accietto, Capone (89′ Iammarino), Di Gennaro (46′ Salazaro), Gioielli, Carandente (77′ Ranieri). All.: Monaco

Marcatori: 26′ Sanguineti, 36′ Alvino – 46′ Salazaro – 81′ Battaglia

Ammonizioni: Iammarino