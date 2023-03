QUARTO – Torna giovedì 16 marzo alle 10 l’appuntamento con il Consiglio Comunale di Quarto. L’Assemblea, che si terrà a porte aperte e in diretta streaming nell’aula consiliare “Peppino Impastato”, sita nel Piazzale Europa, presenterà come punti all’ordine del giorno: l’approvazione del nuovo regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI) e l’approvazione delle tariffe della TA.RI per l’anno 2023.