Pozzuoli ‘ballerina’: registrati 278 terremoti a febbraio

POZZUOLI – La terra ha tremato anche nel fine settimana a Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato, infatti, un nuovo evento sismico di magnitudo 2.3, localizzato in zona Solfatara. Il sisma si è verificato, nella notte tra sabato e domenica, alle 02:55 alla profondità di 1.9 km. Pubblicato, intanto, pochi giorni fa il bollettino mensile dell’INGV che rivela che nel mese di febbraio 2023 sono stati registrati 278 terremoti, ben 61 eventi in più rispetto al mese di gennaio quando i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano ne hanno contati 217. Due gli sciami sismici rilevati lo scorso mese: il primo – il 5 febbraio – costituito da 4 terremoti nel Golfo di Pozzuoli e il secondo – il 9 febbraio – caratterizzato da 16 eventi tellurici avvenuti nell’area di Bagnoli.

NUOVO TREND IN SOLLEVAMENTO – Nel mese di novembre 2022, in concomitanza con una maggior attività sismica nell’area, è stato registrato un aumento della velocità di deformazione del suolo. Lo rivela il Bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia secondo cui il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è stato di circa 15±3 mm/mese, seguito, nel mese di dicembre 2022, da una riduzione di velocità e dagli inizi di gennaio 2023 da un nuovo trend in sollevamento. Gli esperti segnalano che il sollevamento totale registrato alla stazione GNSS di RITE è di circa 105 cm da novembre 2005, inizio dell’attuale fase di unrest. Da gennaio 2016 a oggi il sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 71.5 centimetri.