POZZUOLI – Paura a Pozzuoli per un’auto in fiamme. Pochi minuti fa i vigili del fuoco sono intervenuti su corso Terracciano per domare le lingue di fuoco che hanno avvolto una vettura. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nel rogo, ma tanta è stata la paura tra cittadini e commercianti. Sul posto anche gli agenti di polizia municipale. Indagini in corso delle forze dell’ordine per capire cosa abbia causato l’incendio.