QUARTO/ Dinacci e Articolo Uno danno l’ok: tutto il centrosinistra è con Sabino

QUARTO – Ci sono anche Francesco Dinacci e Articolo Uno a sostegno di Antonio Sabino. Fugato ogni dubbio su una sua eventuale corsa solitaria, Dinacci (che rappresenta l’area Schlein dei dem di Quarto) ha sposato il progetto del sindaco uscente e della sua coalizione, la più numerosa e rappresentativa del centrosinistra degli ultimi due decenni (nel 2007 Sauro Secone vantava l’appoggio Ds, Margherita, Verdi, Udeur, Socialisti e Rifondazione Comunista). Alla nuova piattaforma progressista-riformista messa in campo da Sabino hanno aderito infatti ben sette forze politiche: il Partito Democratico, Articolo Uno, Europa Verde, Arcobaleno, Un’Altra Città di Davide Secone, Free Quarto e il Movimento 5 Stelle.

IL PROGETTO – L’ok di Francesco Dinacci arriva alla vigilia dell’assemblea degli iscritti del Pd prevista per giovedì 16 marzo alle 18 a Quarto. «Dobbiamo costruire a Quarto il nuovo PD e un nuovo campo democratico e progressista di fronte al quadro politico mutato con l’elezione alla segreteria nazionale di Elly Schlein. -ha fatto sapere Dinacci- Con questa proposta di cambiamento, visibile e chiara, la riflessione programmatica deve provare ad immaginare Quarto nel futuro come città del verde e dei servizi. Una reale apertura di questo processo politico, con un confronto aperto e una disponibilità all’ascolto utile a definire anche elementi d’innovazione, può consentire di realizzare condizioni positive nell’interesse primario della città. Nei prossimi giorni mi iscriverò al nuovo PD nel mio circolo territoriale, con la speranza che anche a Quarto possa crescere ed essere realmente riconosciuto dai cittadini come la più credibile forza progressista del Paese.»