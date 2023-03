POZZUOLI/ «Il sacrificio di Pierluigi Rotta e di tutti gli altri agenti morti mentre facevano il loro lavoro non sia vano»

POZZUOLI – Nella giornata di ieri la città di Pozzuoli ha ricordato Pierluigi Rotta, il poliziotto puteolano ucciso quattro anni fa nella sparatoria di Trieste. L’evento, organizzato dall’associazione nazionale Polizia di Stato con il patrocinio morale del Comune, è stato caratterizzato da due momenti importanti: il raggruppamento delle auto storiche, circa 60, e la commemorazione dell’agente di polizia al Rione Terra. Al termine della messa celebrata nel Duomo è stato il momento della consegna delle targhe commemorative e dei saluti alle autorità.

LE PAROLE DEL SINDACO – «Le giornate come quella di oggi (ieri ndr) servono a ricordarci il ruolo fondamentale che le forze dell’ordine hanno per la sicurezza delle nostre città, per far sì che il sacrificio di Pierluigi Rotta e di tutti gli altri agenti morti mentre facevano il loro lavoro al servizio della comunità non sia vano, ma sia da esempio per tutti noi – ha detto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni – Ringrazio quindi l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e le altre associazioni per aver organizzato il memorial, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano per essere sempre presente e attento a quello che accade sui territori, la dr.ssa Carpino del Comando di Polizia di Pozzuoli, la Polizia Municipale per garantire l’ordine e fare prevenzione con continuità e intelligenza e i familiari del nostro angelo Pierluigi Rotta, a cui saremo sempre vicini nel ricordo».