QUARTO/ Colpo di pistola alla testa: 57enne muore in ospedale

QUARTO – Un 57enne residente in via Provinciale Pianura è morto nella serata di domenica al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie dove poco prima era giunto con una ferita di arma da fuoco alla testa. L’uomo è stato trovato agonizzante all’interno di un’auto in via Pietrabianca a Quarto. Inutile è stata la corsa in ospedale.

LE INDAGINI – Sul posto ci sono i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e della tenenza di Quarto che stanno effettuando i rilievi del caso. L’ipotesi più accreditata al momento sembra essere quella del suicidio.