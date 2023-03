QUARTO/ Dal centrodestra quattro nomi per sfidare Sabino

QUARTO – In quattro si contendono la leadership del centrodestra per sfidare Antonio Sabino alle comunali in programma tra due mesi esatti. I quattro nomi sono stati messi sul tavolo venerdì scorso durante una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti di partiti e movimenti.

I NOMI – Su tutti c’è il nome di Massimo Carandente Giarrusso, sostenuto dal movimento “Avanti Quarto” e da “Protagonismo sociale”; il secondo nome in auge è quello dell’ex vicesindaco Peppe Martusciello, la cui candidatura è sostenuta da Lega, Forza Italia, Movimento Flegreo e Noi Quarto. Ai due si aggiungono Rosa Capuozzo, che ha la fiducia di “Coraggio Quarto” e di un’altra lista civica; e Antonio Brescia, commissario cittadino di Fratelli d’Italia.