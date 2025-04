Taekwondo, puteolano ottiene la medaglia di bronzo ai campionati italiani

POZZUOLI – Il puteolano Stefano La Ragione ha vinto la medaglia di bronzo ai campionato italiano a categorie olimpiche di Taekwondo andati in scena il 3 e 4 aprile ad Arezzo. La competizione racchiude il quadriennio olimpico in vista delle olimpiadi che si terranno negli Stati Uniti, a Los Angeles nel 2028. L’atleta Stefano junior La Ragione, cintura nera 3 dan, è un atleta del team De Rosa, squadra per la quale ha combattuto ottenendo un bronzo nella categoria di peso 80kg. Il prestigioso successo è arrivato grazie agli allenamenti e al sostegno del coach Mario De Rosa.