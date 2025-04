POZZUOLI/ Annuncia ai parenti di volersi ammazzare: 60enne salvato dalla Polizia sul porto

POZZUOLI – Poco prima aveva chiamato ai suoi parenti più stretti annunciando l’intenzione di volersi ammazzare. Così si è diretto a Pozzuoli, ha parcheggiato l’auto nei pressi di Largo Emporio ed è andato sul porto. Non sapendo, però, che sulle sue tracce c’erano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che nel frattempo aveva ricevuto l’SOS da parte dei familiari. Una corsa contro il tempo che giovedì pomeriggio li ha portati a salvare la vita a un 60enne originario di Ostia.

LE RICERCHE – Gli agenti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – si erano attivati dopo aver ricevuto una nota di ricerca, proprio negli attimi in cui l’uomo si stava spostando a bordo della propria autovettura verso il territorio flegreo. La localizzazione del veicolo, tracciato nel centro cittadino, ha permesso di avviare tempestivamente le ricerche. Grazie alle informazioni dettagliate sulla descrizione dell’uomo, del suo abbigliamento e del veicolo, i poliziotti hanno iniziato a setacciare la zona con precisione. Dopo aver trovato l’auto parcheggiata vuota in zona centro, sono riusciti a rintracciarlo, in stato confusionale, nei pressi del porto di Pozzuoli. Il 60enne è stato prontamente trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso.

«÷