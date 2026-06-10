Taekwondo, la piccola puteolana Nicole Ruopoli trionfa al Foro Italico

POZZUOLI – Dal 5 al 7 giugno a Roma presso il foro Italico si è svolto il torneo nazionale Kim e Liu, considerato uno dei più grandi eventi europei dedicati ai giovani praticanti di Taekwondo. In questa competizione per l’asd Taekwondo ad Maiora, si è distinta a soli 5 anni e mezzo, la puteolana Nicole Ruopoli che dopo aver disputato 3 combattimenti senza concedere mai nessun round all’avversaria, ha vinto la tanto ambita medaglia d’oro. Arrivano in zona podio dopo avere disputato vari incontri, Marco Zaburskyy e Alfredo Calamaro hanno invece conquistato la medaglia di bronzo. Ottima prestazione infine di Matteo Lubrano che per un solo punto si ferma ai quarti di finale non riuscendo a raggiungere la zona podio.