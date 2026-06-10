Fermato al porto di Ischia con un coltello: denunciato 37enne

ISCHIA – Giornata intensa per i carabinieri della Compagnia di Ischia che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i vari comuni dell’isola. Nel corso del servizio sono state identificate 132 persone e controllati 76 veicoli. 3 sono le persone denunciate. Un uomo 37enne, è stato deferito perché, durante i controlli allo sbarco dei traghetti, è stato trovato in possesso di un coltello con lama di circa 6,5 centimetri nascosto all’interno di un borsello. Denunciata anche una donna 56enne già nota alle forze dell’ordine perché nella piazza di Serrara Fontana disturbava e aggrediva verbalmente i passanti. La 56enne era in evidente stato di alterazione. Dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza. Denunciata, infine, la proprietaria di uno fabbricato. Durante il controllo effettuato dai carabinieri insieme del personale del comune di Ischia, è stata accertata la realizzazione di lavori non autorizzati riguardanti lo sbancamento di un’area pertinenziale ad un fabbricato già esistente con rimozione della vegetazione presente nella stessa area. La donna dovrà rispondere di distruzione o deturpamento di bellezze naturali e di esecuzione di opere senza autorizzazione.