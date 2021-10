MONTE DI PROCIDA – Ingombranti o Raee da smaltire? Sabato prossimo, 30 ottobre, dalle 7 alle 11, a Cappella, località “Sotto le pigne”, si terrà l’iniziativa “Svuota Cantine”. I cittadini potranno smaltire eventuali rifiuti ingombranti che saranno raccolti dagli operatori della Tekra e smaltiti correttamente. «Ne approfitto per invitare i cittadini ad attenersi al limite dei tre pezzi da consegnare per lasciare spazio a tutti. Partiamo da Cappella proprio per agevolare i cittadini in particolare di Cappella, Miliscola e Torregaveta che, a causa della lontananza dal centro di raccolta, hanno più difficoltà a trasportare rifiuti ingombranti. Naturalmente organizzeremo altre giornate anche in altre zone del paese per permettere a tutti di usufruire del servizio», annuncia il primo cittadino montese, Giuseppe Pugliese.