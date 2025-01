SuperEnalotto: in Campania centrati due “5” da oltre 29mila euro

NAPOLI – Campania a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di lunedì 30 dicembre, come riporta Agipronews, ad Angri, in provincia di Salerno, è stato centrato un “5” da 15.029,92 euro presso il Bar Ferraioli, in viale Papa Giovanni XXIII, 95. Nel concorso successivo colpo da 14.500,97 euro a Forio, in provincia di Napoli, nel Tabacchi in via Corso F. Regine, 66. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 2 gennaio, è di 53 milioni di euro.