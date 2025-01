Dimessa dall’ospedale di Pozzuoli ruba un’auto per tornare a casa

POZZUOLI – Ha rubato un’auto per tornare a casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La protagonista è una donna di 29 anni, arrestata dai carabinieri dopo aver forzato e portato via una vettura parcheggiata all’interno dell’area di sosta del nosocomio flegreo. I militari della Compagnia di Pozzuoli, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, sono riusciti a rintracciarla nell’area dell’ASI di Giugliano in Campania. La 29enne è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato.