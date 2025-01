GIUGLIANO – Capodanno di follia a Giugliano dove, in via Tolomeo, un proiettile ha danneggiato la finestra di un appartamento bucando persiana e vetri. Il colpo, esploso da ignoto probabilmente durante i festeggiamenti, non ha centrato i residenti. Carabinieri della sezione radiomobile sul posto per le indagini.