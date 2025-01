BACOLI/ Grande successo per Izzo, Leali e Ivana Spagna: stasera tocca a Rosario Miraggio

BACOLI – Si concluderanno stasera, con il concerto di Rosario Miraggio, gli eventi che il Comune di Bacoli ha organizzato per accogliere il nuovo anno. Tre spettacoli tra musica e comicità che hanno allietato il popolo bacolese e chi, da fuori, ha scelto di festeggiare il Capodanno a Bacoli.

IL CAPODANNO – In centro e in periferia, soprattutto in considerazione dell’elevato numero di presenze, non si sono registrati incidenti o episodi rilevanti, tranne qualche piccolo episodio nel centro storico dove a causa di qualche botto è stata danneggiata la saracinesca di un negozio. Grande successo per gli eventi musicali che hanno visto protagonisti in piazza mercatale Ivana Spagna e Fausto Leali. Entrambi in grande forma hanno infiammato la piazza con brani che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. Grande show anche il 30 dicembre con la comicità di Biagio Izzo e le canzoni della Napolitudine. La tre giorni di eventi terminerà stasera con il concerto di Rosario Miraggio, sempre in piazza Mercatale. Da segnalare la curiosa scelta di non organizzare eventi, oltre al canonico aperitivo del 31 dicembre sul porto di Baia e al centro storico di Bacoli, durante la notte di San Silvestro.

IL SINDACO JOSI – “Notte magica! Eravamo in migliaia a Bacoli per ascoltare Fausto Leali e Ivana Spagna. È stata una festa di popolo. Un concerto che ha emozionato e fatto cantare tutti. Giovani e anziani. Fino a tarda notte, nonostante il freddo. Tanti classici della musica italiana ed internazionale. Nessuna delle due icone pop si erano mai esibiti nella nostra città. Ne sono rimasti incantati. Dal lago, dalle Luci di Natale, dai paesaggi mozzafiato. Bacoli regala bellezza. Abbiamo iniziato questo 2025 con il piede giusto. Una piazza piena di gente, giunta da tutta la Campania. Siamo diventati meta turistica anche in inverno, con eventi di grandissima qualità. Ma non è finita qui. Chiudiamo stasera i concerti di piazza di Capodanno. E lo facciamo con Rosario Miraggio. Villa Comunale, 2 gennaio. Ore 21. Sul lago Miseno. Dopo Biagio Izzo. Dopo Spagna e Leali. Appuntamenti per tutti i gusti. Fino a qualche anno fa la nostra terra, in questi tempi, cadeva in una sorta di letargo. Adesso invece sta diventando quella che vedete. Insieme, nulla è più impossibile. Un passo alla volta”.