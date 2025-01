Nuovo assessore a Quarto: Sabino dà le deleghe ai lavori pubblici e PNRR all’ingegnere Iaquinto

QUARTO – C’è un nuovo assessore al comune di Quarto. Si tratta dell’ingegnere Giuseppe Iaquinto, a cui il sindaco Sabino ha affidato le deleghe ai Lavori Pubblici e PNNR. Iaquinto prende il posto di Gaetano Coccoli, che ha dovuto rinunciare all’incarico per motivi professionali. Il neo assessore entra in Giunta in rappresentanza della lista civica “Insieme”. «Nell’augurare a lui il benvenuto in Giunta e buon lavoro al servizio della città, vorrei anche ringraziare l’ex assessore Coccoli per il prezioso contributo dato all’azione amministrativa e per la professionalità dimostrata nel lavoro.» ha commentato il sindaco Antonio Sabino.