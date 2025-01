POZZUOLI/ “La Solitudine in Bianco e Nero”: 12 fotografi per il settimo calendario di Ars Nova

POZZUOLI – Con il tema della solitudine, Ars Nova presenta la settima edizione del suo calendario annuale, un viaggio visivo che attraversa luoghi e persone, catturando la condizione universale del sentirsi soli. Dodici fotografi flegrei raccontano questa esperienza attraverso scatti in bianco e nero, un linguaggio che, senza colori, esplora l’essenza profonda delle emozioni e delle situazioni.

IL PROGETTO – Il calendario intreccia storie di uomini e luoghi. Tra queste, la “pedana” di Monteruscello, un campetto di cemento destinato a una scuola, dove il silenzio di uno spazio inutilizzato si anima grazie ai ragazzini che lo trasformano in un campo di gioco, colmando con risate e palloni il vuoto che altrimenti regnerebbe. La solitudine emerge anche nei volti di un venditore ambulante al margine di una strada, con il suo banco che sembra un’isola nel flusso incessante della vita urbana. Oppure in un musicista solitario su una scogliera, il vento che accompagna le sue note in una riflessione senza pubblico. E ancora, negli uomini soli immersi nella folla, figure anonime che attraversano il quotidiano, circondate dal rumore ma distanti, chiuse in un mondo interiore di pensieri. Il bianco e nero delle fotografie amplifica questa sensazione, trasformando l’assenza di colore in una metafora incisiva: la solitudine è un’ombra che può svelare dettagli invisibili, un silenzio che invita alla riflessione.

DOVE RITIRARLO – Come da tradizione, il calendario sarà distribuito in omaggio ai clienti di Studio Ars Nova sito in Via Solfatara, 60. È un dono che accompagna ogni mese del 2024 con immagini capaci di interrogare e commuovere, offrendo uno spunto per vedere la solitudine come opportunità di riscoperta.

I FOTOGRAFI – Gli autori di questa edizione sono: Enzo Buono, Gino Conte, Paola Visone, Ilaria Valeria Russo, Marina Sgamato, Maurizio Di Domenico, Cristiana Cicale, Paolo Visone, Angelo Greco, Valentina Luise, Vincenzo Lucci e Marco Carotenuto.