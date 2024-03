Super-Viola: argento nei 50 farfalla agli Assoluti di Riccione

BACOLI – È tornata da poche ore a casa, con il titolo di vice-campionessa nei 50 farfalla, conquistato, in una finale al cardiopalma, ai Campionati Italiani Assoluti, tenutisi a Riccione dal 5 al 9 marzo. La nuotatrice bacolese Viola Scotto Di Carlo ha infatti regalato alla Nuoto Napoli un magnifico argento con il tempo di 26.40, a soli 23 centesimi di scarto dalla prima classificata, la friulana Sonia Laquintana, e con un vantaggio di 27 centesimi rispetto alla terza, Costanza Cocconcelli. «Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile per i problemi di salute accusati nelle settimane precedenti – ha dichiarato a caldo l’atleta flegrea al suo rientro a Bacoli – ma era assolutamente necessario partecipare. Inaspettatamente è arrivata una medaglia d’argento nella mia gara regina, i 50 farfalla, gara che fortunatamente mi ha confermato tra le prime in Italia».