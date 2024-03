Sciame sismico a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo 2.6

POZZUOLI – Un nuovo sciame sismico fa tremare la terra a Pozzuoli. La scossa più forte è stata registrata alle 17.15 con magnitudo pari a 2.6. In totale gli eventi rilevati dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano, a partire dalle ore 16.06 (ora locale), sono stati in totale 9, tutti terremoti con magnitudo compresa tra Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.6±0.3. Non si registrano particolari criticità. Alla luce del fenomeno sismico l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli sta seguendo da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto.