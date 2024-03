Guerra fredda tra Pozzuoli e Bacoli, Manzoni snobba Josi e non lo invita «Scaricato istituzionalmente»

POZZUOLI – I rapporti tra Pozzuoli e Bacoli non erano mai stati così tesi prima d’ora. C’è chi addirittura, tra sacro e profano, tira in ballo l’episodio della statua di Sant’Anna contesa che – secondo la leggenda – fece scontrare puteolani e bacolesi. Millenni dopo la crisi si gioca tutta nelle istituzioni, dove i rapporti tra i due sindaci sono ormai lacerati. Sotto ogni punto di vista. «Colpa di Josi che non è affidabile» ha ripetuto Gigi Manzoni che ha dato il là allo strappo definitivo. Il sindaco di Pozzuoli dopo aver disertato l’incontro con il Partito Democratico andato in scena domenica scorsa a Bacoli, in settimana ha rilanciato non invitando il sindaco di Bacoli alla riunione operativa in Regione Campania organizzata insieme al vicepresidente della Giunta Regionale, Fulvio Bonavitacola, a cui erano presenti invece i sindaci di Quarto e Giugliano. In quell’occasione Gigi ha fatto gli inviti escludendo Josi.

IL GELO – «Sono rammaricato del fatto che il sindaco di Bacoli non era presente perché in questa sede era possibile cercare soluzioni all’annoso problema del picchetto 63 che crea problemi alla colmata. Bene ha fatto Gigi Manzoni a organizzare questo tavolo durante il quale abbiamo discusso di molti problemi ambientali anche in virtù della stagione estiva» ha fatto sapere Umberto Mercurio ambientalista di Europa Verde invitato alla riunione. Fuori dal tavolo istituzionale, Josi Della Ragione il giorno successivo ha dovuto incassare anche l’assenza di Gigi Manzoni all’inaugurazione della nuova sede della Polizia Municipale di Bacoli. Invitato, il sindaco di Pozzuoli ha declinato mandando al suo posto l’assessore Vittorio Festa.

LA REAZIONE – Josi però non se l’è tenuta e in serata non ha preso parte all’inaugurazione del circolo del Pd di Quarto dove invece erano presenti gli altri sindaci flegrei e soprattutto il candidato alle europee Lello Topo a cui Josi dovrebbe dare supporto elettorale. Durante la serata, ha preso la parola Gigi Manzoni che non ha risparmiato un “pensiero” per Josi «C’è bisogno di rispetto istituzionale e soprattutto personale, questo deve essere alla base dei rapporti perché se non c’è questo non c’è nulla ed è inutile che si parla di Campi Flegrei. Si deve parlare con un solo linguaggio, quello della serietà, dell’onestà intellettuale e non dell’Io ma del Noi».