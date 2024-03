MONTE DI PROCIDA/ Chiude la sede storica di Ciro Mazzella, la solidarietà è social

MONTE DI PROCIDA – Dopo 50 anni la storica paninoteca di Ciro Mazzella a Monte di Procida chiude i battenti. Nei giorni scorsi a darne l’annuncio è stato il titolare che sui social ha annunciato la chiusura definitiva del locale di via Panoramica e la riapertura presso un’altra sede: «Il Comune di Monte di Procida, per questioni legate all’urbanistica, ci ha costretti a dire addio a questo angolo di storia che abbiamo costruito insieme». Tantissime nelle ultime ore le dimostrazioni di affetto e i messaggi di supporto da parte della comunità flegrea agli imprenditori montesi. La solidarietà viaggia soprattutto sui social.

IL RINGRAZIAMENTO – «I vostri messaggi di vicinanza sono stati un raggio di luce in un momento difficile, e non possiamo che ringraziarvi di cuore per ogni parola gentile, gesto di solidarietà e pensiero positivo che ci avete inviato. La vostra presenza virtuale ha reso più sopportabile questa sfida. Sappiamo che ci sono state anche espressioni di preoccupazione per la situazione di Monte di Procida e del paese in generale. Vogliamo sottolineare che, nonostante le difficoltà, il nostro amato paese ha un enorme potenziale che va ben oltre le attuali circostanze – fa sapere la famiglia Mazzella – Monte di Procida è ricco di attività che lottano instancabilmente per farlo vivere, con un patrimonio storico-culturale straordinario che ci inorgoglisce. Le associazioni locali, le imprese e la comunità nel suo complesso stanno lavorando duramente per superare le sfide e costruire un futuro migliore. In questo momento critico, ci uniamo a voi nell’incoraggiare il supporto alle attività locali, alla valorizzazione del patrimonio culturale e nel credere nel potenziale rigenerativo della nostra comunità. Grazie ancora per il vostro affetto infinito. Con il vostro sostegno, siamo certi che Monte di Procida supererà questo periodo difficile e ritornerà a brillare nella sua bellezza unica».