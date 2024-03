Paura a Pozzuoli: mezzo per la raccolta rifiuti finisce nel lago d’Averno – LE FOTO

POZZUOLI – Ci sarebbe una distrazione da parte dell’autista, che non avrebbe inserito il freno a mano, dietro all’incidente avvenuto questa mattina a Pozzuoli dove un mezzo per la raccolta dei rifiuti è finito nel lago d’Averno. Ipotesi al vaglio degli agenti della polizia municipale che in queste ore stanno indagando sull’accaduto che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per l’operaio. L’uomo stava raccogliendo rifiuti organici nei pressi del ristorante “Caronte” quando, improvvisamente, il porter è finito nel lago con tutti i rifiuti. Per recupere il mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

