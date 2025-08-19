Successo per l’anteprima di Azzurro Pozzuoli. Zazzaro: “A settembre nuova edizione ricca di sorprese”

POZZUOLI – «Grazie a tutti. Voglio partire dalla fine, dopo aver riavvolto il nastro di questa splendida avventura. Grazie ai tanti puteolani che hanno partecipato con passione ai quattro giorni di eventi; Grazie agli artisti che hanno animato la Darsena e il centro storico con i loro spettacoli musicali; Grazie ai ristoratori che hanno regalato piatti unici cucinati con pesce azzurro, quello che non mi stancherò mai di definire “l’oro dei nostri mari”; Grazie all’amministrazione comunale, al sindaco Gigi Manzoni e al vicesindaco Filippo Monaco che hanno messo in piedi “Pozzuoli Inn Fest”; Grazie a Unimpresa Pozzuoli che ha contribuito a realizzare, a costo zero per il comune di Pozzuoli, l’area food supportando l’anteprima di Azzurro Pozzuoli, il primo e unico festival del pescato locale che tornerà a Pozzuoli a settembre con la sua terza edizione ricca di sorprese e novità.» ha scritto l’assessore del comune di Pozzuoli Titti Zazzaro al termine dei quattro giorni di Ferragosto andati in scena alla Darsena «Inoltre, in qualità di assessore alla Pesca, quest’anno ho avuto l’onore di premiare uno dei vincitori del “Pennone a mare”, uno di quei pescatori che io ritengo siano i veri protagonisti di questo evento, i veri padroni del nostro mare e della nostra città. Che dire: non potevamo vivere un Ferragosto migliore. Grazie. Grazie. Grazie»